Подмосковье 20 марта 2024, 11:07 Пассажиры «Мострансавто» онлайн скачали расписание почти 680 тысяч раз с апреля Пресс-служба Мострансавто

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Пассажиры «Мострансавто» скачали расписание автобусов с сайта компании почти 680 тысяч раз с апреля прошлого года. Сделать это можно на сайте компании и через Telegram-бот.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, скачать прасписание можно в разделе «Маршруты и расписания»/«Расписание». Для этого необходимо ввести в поисковую строку номер маршрута и выбрать остановку. Пассажиры также могут посмотреть, какие маршруты следуют через остановочный пункт.

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Получить актуальное расписание также можно через Telegram-бот и у виртуального помощника по Единой линии связи по номеру 8 (800)700-31-13.

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