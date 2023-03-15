Подмосковье 15 марта 2023, 12:36 Пассажиры «Мострансавто» использовали социальные карты для проезда свыше 34 миллионов раз с начала года

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С начала года пассажиры «Мострансавто» совершили свыше 34 миллионов поездок по социальным картам. Это на 17% больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Большинство льготных поездок пассажиры совершили на маршруте № 10 в Королеве. На втором месте оказался № 12 в Ногинске, а на третьем — № 8 в Химках. На них проехались 4,8 миллиона, 4,7 миллиона и 4,5 миллиона раз.

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Самыми популярными маршрутами также стали № 1 «станция Подлипки — улица Силикатная», № 2 «станция Подлипки — улица Силикатная» и № 22 «станция Пушкино — Ивантеевка».

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