Пассажиры «Мострансавто» добрались до Москвы более 50 тысяч раз с начала года

Подмосковье и столицу связывает свыше 140 маршрутов «Мострансавто». Они отправляются от железнодорожных станций, метро и автовокзалов. С начала года ими воспользовались более 51 тысячи раз.

Самыми популярными маршрутами стали № 344 «Химки — Москва» — более 2,8 миллиона поездок и № 501 «Люберцы — Москва» — 1,6 миллиона.

Пассажиры оплатили социальными картами 19,5 тысячи поездок. Еще более 19 миллионов раз расплатились банковскими картами. «Стрелкой» и «Тройкой» оплатили 12 миллионов поездок.

Ранее губернатору Андрей Воробьеву доложили, что жители региона стали втрое реже жаловаться на работу автобусов.