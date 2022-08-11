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    11 августа 2022, 18:00

    Пассажиры «Мострансавто» добрались до Москвы более 50 тысяч раз с начала года

    Александра Перепечаева

    Подмосковье и столицу связывает свыше 140 маршрутов «Мострансавто». Они отправляются от железнодорожных станций, метро и автовокзалов. С начала года ими воспользовались более 51 тысячи раз.

    Пассажиры «Мострансавто» добрались до Москвы более 50 тысяч раз с начала года

    Самыми популярными маршрутами стали № 344 «Химки — Москва» — более 2,8 миллиона поездок и № 501 «Люберцы — Москва» — 1,6 миллиона.

    Пассажиры «Мострансавто» добрались до Москвы более 50 тысяч раз с начала года | Изображение 1

    Пассажиры оплатили социальными картами 19,5 тысячи поездок. Еще более 19 миллионов раз расплатились банковскими картами. «Стрелкой» и «Тройкой» оплатили 12 миллионов поездок.

    Ранее губернатору Андрей Воробьеву доложили, что жители региона стали втрое реже жаловаться на работу автобусов.