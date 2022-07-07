07 июля 2022, 17:36
Пассажиры электричек Подмосковья смогут бесплатно провезти велосипед 9 и 10 июля
Центральная пригородная пассажирская компания сделала бесплатным провоз велосипедов в электричках 9 и 10 июля для участников ночного велофестиваля. Опция будет доступна на маршрутах от и до любой станции Москвы и Подмосковья.
Чтобы провезти велосипед в электричке, будет необходимо взять бесплатный билет в кассе или автомате. Разместить транспорт можно в тамбуре или в салоне на специальных креплениях.
Ночной велофестиваль начнется в Москве в 18:30, на Суворовской площади. Заезд начнется в 20:00. Участники в неоновой одежде проедут 20 километров по улицам столицы.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил нанести веломаршруты Подмосковья на «Яндекс.Карты».