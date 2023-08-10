Подмосковье 10 августа 2023, 16:49 Пассажиры автобусов в Щелкове оплатили картами почти 3 миллиона поездок с января Минстранс Подмосковья

Читать 360tv в

Пассажиры рейсов компании «Мострансавто» в Щелкове оплатили проезд по банковским картам около 2,8 миллиона раз с начала года. Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, всего в округе на автобусах граждане совершили порядка 8,9 миллиона поездок.

В ведомстве отметили, что сервис по оплате проезда банковской картой доступен во всех городских, пригородных и междугородних маршрутах «Мострансавто». Жители и гости Подмосковья могут также воспользоваться картами «Стрелка» и «Тройка».

Реклама

График движения рейсов можно уточнить на остановочных пунктах или на сайте «Мострансавто».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».