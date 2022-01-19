Пассажиры автобусов в Подмосковье приобрели более 93 тысяч масок с мая прошлого года

Пассажиры автобусов «Мострансавто» приобрели более 93 тысяч масок с мая прошлого года, когда в транспорте ввели строгий режим. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Преимущественно пассажиры покупали у водителей маски, используя бесконтактные карты и гаджеты с функцией оплаты.

Пассажиры «Мострансавто» сэкономили миллиарды рублей при оплате проезда банковскими картами. Эта возможность появилась в 2018 году.

На прошлый год пришлось около 22,7% от объема продаж. С помощью бесконтактной оплаты купили более 40 тысяч масок — это 43% от общего объема.

Ранее стало известно, что льготы и скидки появились во всех автобусах Подмосковья с 1 января. Оказать такую поддержку поручил губернатор Андрей Воробьев.