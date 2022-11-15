Подмосковье 15 ноября 2022, 16:36 Пассажиры автобусов Подмосковья сэкономили 6 млрд рублей при оплате банковскими картами с 2018 года

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Пассажиры Мострансавто смогли сэкономить почти 6,3 миллиарда рублей на проезде благодаря оплате бесконтактными банковскими картами. В нынешнем году сэкономленная сумма составила 1,7 миллиардов рублей.

Предприятие Мострансавто является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

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На платежи банковскими картами приходится 55% поездок. В среднем 327 тысяч поездок оплачивается картами за один будний день ноября.

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Сервис оплаты проезда банковскими картами работает во всех автобусах Мострансавто на городских, пригородных и междугородних маршрутах.

Пассажиры также могут оплачивать проезд картами «Стрелка» и «Тройка», а также брелоками с аналогичными функциям.