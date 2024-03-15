15 марта 2024, 16:45
Пассажиры аэропорта Шереметьево смогут в терминале В проголосовать на выборах президента
Пассажиры аэропорта Шереметьево в Химках могут принять участие в выборах президента на избирательном участке в терминале В. Он находится на 1-м этаже рядом со стойкой информации.
Генеральный директор крупной логистической компании Денис Беляев проголосовал в аэропорту.
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«Сегодня каждый из нас имел возможность выразить свою гражданскую позицию. В Шереметьево все хорошо организовано, быстро, законно, конфиденциально, тем более очень удобно проголосовать рядом с местом работы», — поделился он.
Избирательный участок в аэропорту работает с 8:00 до 20:00 с 15 до 17 марта. Проголосовать там могут те, кто подал заявление на участие в выборах на территории аэропорта Шереметьево.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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