Внимание каждому. Пассажиру МЦД вернули забытый ноутбук благодаря чату в Telegram
Пассажирка Ирина вышла на станции Опалиха. Почти сразу она поняла: забыла ноутбук на верхней полке. В итоге не растерялась и написала в специальный чат Telegram «МЦД2 Нахабино — Подольск».
«Добрый вечер. Я оставила в электричке ноутбук. Ехала с Каланчевской в 19:45 до Опалихи, вышла на Опалихе в 20:33. Ноутбук на верхней полке, справа, если ехать в область. Вагон примерно 5-6, сидела у дверей», — написала Ирина.
Спустя всего полчаса ноутбук нашелся. Его обнаружили сотрудники службы безопасности.
«Я вышла в Опалихе, а поезд уехал в Подольск. Увидев мое сообщение в чате, один из сотрудников по имени Андрей рассчитал, в каком поезде может находиться мой ноутбук, и написал в своем рабочем чате», — сказала Ирина.
Кстати, чат специально создали именно для таких случаев. К нему подключились как пассажиры, так и сотрудники железной дороги.
«У нас есть чат, где жители очень часто пишут свои объявления о забытых предметах — сумках, рюкзаках, телефонах. В этом чате есть и служащие железной дороги, поездные бригады и другие ответственные специалисты. Это удобный и быстрый инструмент, и мы рады, что в очередной раз наш чат помог решить проблему жителя», — отметил Евгений Владимирский, начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации Красногорска.
Вступить в чат «МЦД2 Нахабино — Подольск» и помочь другим пассажирам может любой желающий.