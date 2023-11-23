Подмосковье 23 ноября 2023, 19:10 Пассажирскую инфраструктуру МЖД подготовили к работе в зимних условиях АО "Центральная ППК"

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Пассажирскую инфраструктуру Московской железной дороги подготовили к работе в зимний период. Она включает более 2,5 тысячи платформ, 224 моста и тоннеля, а также 489 одноуровневых пешеходных переходов.

Как сообщают представители Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД, уборку инфраструктуры зимой будут осуществлять порядка трех тысяч работников, используя средства малой механизации.

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Кроме того, на столичной магистрали создали запас противогололедных массой 3,8 тысячи тонн. Всех работников, которые будут привлекаться к уборке инфраструктуры, обеспечили необходимым инвентарем и специальной одеждой.

В настоящее время специалисты МЖД проводят с локомотивными бригадами инструктажи об особенностях ведения поездов в условиях плохой видимости и при снежных заносах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта в регионе.

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