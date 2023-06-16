Подмосковье 16 июня 2023, 16:54 Пассажирская инспекция провела рейд против безбилетного проезда в Лобне

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Пассажирская инспекция вместе с волонтерами провела рейд против безбилетников в общественном транспорте Лобни. Жителям округа напомнили о необходимости оплачивать проезд и рассказали о том, как сделать свое путешествие более комфортным.

Старший инспектор административно-пассажирской инспекции при Минтрансе Московской области рассказал жителям Лобни, что поездку нужно оплачивать только безналичным путем. Это можно сделать с помощью единой транспортной или банковской карты.

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При недостатке средств или неисправности карты поездка будет считаться неоплаченной. В таком случае предусмотрен штраф в размере одной тысячи рублей. Бесплатный проезд возможен только в случае, если терминал сломан.

После проверки оплаты проезда пассажирами маршрутных автобусов волонтеры вручили им памятки. В них собраны правила безопасного путешествия. Например, там рассказывается, что карту оплаты необходимо готовить заранее и соблюдать очередность при входе и выходе из автобуса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о замене двух тысяч автобусов в автопарках региона.

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