16 июня 2023, 16:54
Пассажирская инспекция провела рейд против безбилетного проезда в Лобне
Пассажирская инспекция вместе с волонтерами провела рейд против безбилетников в общественном транспорте Лобни. Жителям округа напомнили о необходимости оплачивать проезд и рассказали о том, как сделать свое путешествие более комфортным.
Старший инспектор административно-пассажирской инспекции при Минтрансе Московской области рассказал жителям Лобни, что поездку нужно оплачивать только безналичным путем. Это можно сделать с помощью единой транспортной или банковской карты.
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При недостатке средств или неисправности карты поездка будет считаться неоплаченной. В таком случае предусмотрен штраф в размере одной тысячи рублей. Бесплатный проезд возможен только в случае, если терминал сломан.
После проверки оплаты проезда пассажирами маршрутных автобусов волонтеры вручили им памятки. В них собраны правила безопасного путешествия. Например, там рассказывается, что карту оплаты необходимо готовить заранее и соблюдать очередность при входе и выходе из автобуса.
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Лобня
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