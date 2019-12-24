Подарки для детей и взрослых. Пассажиров подмосковных электричек поздравят с наступающим Новым годом

Пассажиров железнодорожного транспорта в Подмосковье поздравят с Новым годом. Их ждут подарки от Центральной пригородной пассажирской компании. Получить новогодний презент можно будет 30 и 31 декабря при покупке билетов на пригородные поезда в кассах на центральных вокзалах.

Приятные сюрпризы ждут детей при покупке школьных и детских билетов. Для них ЦППК подготовила тематические праздничные раскраски, напоминающие о правилах безопасности на железной дороге. Это уже вторая раскраска с главными героями — Олей и Колей — которые путешествуют по железной дороге. Первую юные пассажиры получили в преддверии Дня защиты детей.

Подарки ждут и взрослых пассажиров — они получат фирменные декоративные елочные украшения и праздничные новогодние открытки с поздравлением от компании.

В терминале «Аэроэкспресс» в аэропорту Шереметьево для пассажиров открыли новогоднюю ярмарку, где можно купить подарки и сувениры для друзей, елочные украшения и гирлянды. Маленькие пассажиры «Аэроэкспресса» получат в подарок новогодний сюрприз от компании LEGO. Получить подарок можно в кассах «Аэроэкспресс» в присутствии ребенка (документы при этом не понадобятся). Акция распространяется на детей от 6 до 10 лет. Предложение ограничено — всего «Аэроэкспресс» и LEGO приготовили семь тысяч подарков. Также с 23 декабря пассажирам доступно специальное новогоднее меню — салаты «Оливье», сельдь под шубой и винегрет. Праздничное настроение помогут создать и горячие напитки — безалкогольный глинтвейн, какао и имбирный кофе. Кроме того, в новогоднем бортовом меню появились пицца и десерты — морковное печенье и торт сметанник. Специальное предложение будет действовать до 20 января 2020 года.

Московско-Тверская пригородная пассажирская компания поддержит любителей активного отдыха: на Ленинградском направлении пассажиры могут бесплатно брать с собой любые сноуборды, лыжи и лыжные палки. Зимой не будет действовать привычное ограничение размера спортивного инвентаря, допустимого к бесплатному провозу в электричках. Однако острые части лыж и лыжных палок нужно накрывать защитными насадками, а сноуборды перевозить в чехлах. Спортивный инвентарь необходимо размещать так, чтобы не мешать другим пассажирам.

Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 1 по 8 января 2020 года. На время новогодних праздников все обычные электрички и «Ласточки» на участке Москва — Тверь (Конаково) будут ходить по расписанию выходного дня.