Пассажиров подмосковных автобусов ждут подарки 4 ноября. Поездку подсластят конфеты

4 ноября в России отметят День народного единства. В честь праздника гостей и жителей Подмосковья угостят конфетами в автобусах компании «Мострансавто».

Леденцы со вкусом мяты, апельсина и абрикоса получат пассажиры автостанций в Балашихе, Дмитрове, Домодедове, Люберцах, Мытищах, Ногинске, Подольске, Раменском, Солнечногорске, Чехове.

«День народного единства — один из самых молодых праздников страны, дань уважения нашей истории. В Мострансавто сформировалась добрая традиция поздравлять жителей Московской области с важными датами и торжествами. Праздник — это повод сказать нашим пассажирам спасибо», — рассказали в пресс-службе компании «Мострансавто».

Источник фото: телеканал «360»

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В этом году автобусами транспортной компании воспользовались более 33 миллиона человек. Каждый день жителей и гостей региона обслуживают около 850 маршрутов. Среди автовокзалов есть свои лидеры. Например, больше всего маршрутов из Подольска — 55. В топ-3 также вошли Клин и Сергиев Посад.