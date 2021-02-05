Пассажиров общественного транспорта Подмосковья будут согревать бесплатным горячим чаем в морозы

«На период сильных морозов областные перевозчики „Мострансавто“ и „Ранд Транс“ организовали порядка 130 мобильных точек в местах с наибольшим пассажиропотоком, где можно бесплатно выпить горячий чай и согреться», — сказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Сегодня горячий чай уже предлагали пассажирам «Мострансавто» в Королеве, Люберцах, Подольске, Чехове и Серпухове. Также согреться чаем смогут пассажиры маршрутов №348 Лыткарино — м. «Котельники», №496 ст. Домодедово — Москва (м. «Домодедовская»), №358к Хорлово — Воскресенск — м. «Котельники», №341к Озеры — Москва (м. «Домодедовская») и других.

Кроме того, акция пройдет на автостанциях Лыткарина и Солнечногорска, автовокзалах Клина и Домодедова, на остановке «Малое кольцо» в Раменском, где проходят многие популярные маршруты. Перевозчики также организуют мобильные точки с чаем в Красногорске, Ленинском округе, Мытищах.

Мобильные чайные пункты организуют таким образом, чтобы не препятствовать входу и выходу пассажиров из транспортных средств.

В Подмосковье создан оперативный штаб, который контролирует работу транспорта в связи с понижением температуры. Весь автопарк региона проверен на работоспособность отопительных систем, усилен ежедневный контроль за техническим состоянием подвижного состава при выпуске на маршруты. На наиболее популярных направлениях Московской области сокращены интервалы движения автобусов в часы пик.