Пассажиров Домодедово угостят сырами из Орехово-Зуева

День Орехово-Зуевского городского округа пройдет в аэропорту Домодедово в этот понедельник. Пассажирам расскажут о фирменных фестивалях и народных промыслах, а также угостят продукцией сыроварни «Альдини», сообщило РИАМО.

Мероприятие будет проходить в туристском информационном центре (ТИЦ). Пассажирам Домодедово расскажут о фестивале «Вар-Варенье» и фарфоровом фестивале «Агашка», проведут мастер-классы по Гуслицкой росписи и ткачеству. Все, кто захочет, смогут изготовить собственный коврик.

Все желающие смогут продегустировать продукцию сыроварни «Альдини» из Орехово-Зуева. Прибывающим в аэропорт предложат попробовать горгонзолу — сыр с голубой плесенью, который в прошлом году покорил посетителей русской сырной недели в Париже.

Акция будет проходить с 10:00 до 15:00. ТИЦ Домодедово расположен в общей зоне аэровокзала — третий вход, второй этаж, правое крыло. Мероприятие состоится в рамках проекта «Лето в Подмосковье», проводимого правительством региона.

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