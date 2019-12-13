Самая вкусная презентация. Пассажиров Домодедово пригласили на гастротур в Клин

В инфоцентре аэропорта Домодедово рассказали о том, как интересно, а главное, вкусно провести каникулы в Клину. Пассажиры узнали все о сладких достопримечательностях этого города.

В Клину к Новому году готовы всегда. Знаменитые елочные игрушки, которые были еще у наших родителей, до сих пор выпускают на заводе «Елочка». Но есть здесь и новые бренды. В гастрономическое путешествие по Клину отправляют прямо из аэропорта.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы можем похвастаться пряниками, Клинским мясокомбинатом, клинским пивом — прекрасным пенным напитком. А также не менее прекрасным молокозаводом. Хлебокомбинат — это единственное производство, которое использует живые дрожжи», — рассказала руководитель туристско-информационного центра городского округа Клин Елена Кондрашина.

Источник фото: телеканал «360»

В Домодедово уже полгода работает туристско-информационный центр, который рассказывает о подмосковных городах. У него появились постоянные посетители — это сотрудники аэропорта. Они назвали презентацию Клина — самой вкусной за этот сезон.

Клинчане знают, как завлечь гостей. На ароматы колбасы идут толпы. На десерт — клинские пряники. Они появились чуть ли не раньше тульских. Все желающие могут попробовать творожные, с фруктовыми начинками и для тех, кто следит за фигурой.

Источник фото: телеканал «360»

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После дегустации пассажиры тут же планируют поездку на новогодние каникулы. Оказывается, подмосковный Клин — один из любимых городов российского Деда Мороза. И каждый год он приезжает в гости.

«Мы очень давно сотрудничаем с Великим Устюгом. И Дед Мороз приезжает в гости к нашим двенадцати месяцам. Двенадцать месяцев всегда встречают его радостно, концертной программой, массовыми гуляньями и самое интересное — фестивальное уличное шоу, карнавальный поход», — отметила глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Источник фото: телеканал «360»

21 декабря в городском округе пройдет тот самый карнавал Дедов Морозов. И вообще, Клин создан для прогулок. 29 декабря городская елка состоится прямо в лесу. А на улицах будут организованы фестивали — весь центр на время новогодних каникул сделали пешеходным.