01 апреля 2020, 15:22
Пассажиропоток в подмосковных автобусах снизился на 78%
В Московской области пассажиропоток в автобусах по сравнению с началом марта сократился на 78%, передает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Отмечается, что 1 апреля в общественном транспорте области не зафиксировано студентов и школьников. На 85% снизилось число льготников.
Дабы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, до 14 апреля в регионе ведены ограничения бесплатного проезда в метро, электричках и автобусах для людей старше 65 лет, школьников и студентов.
Жителям Подмосковья необходимо сохранять режим самоизоляции с 30 марта по 5 апреля.