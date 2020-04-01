Пассажиропоток в подмосковных автобусах снизился на 78%

Отмечается, что 1 апреля в общественном транспорте области не зафиксировано студентов и школьников. На 85% снизилось число льготников.

Дабы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, до 14 апреля в регионе ведены ограничения бесплатного проезда в метро, электричках и автобусах для людей старше 65 лет, школьников и студентов.

Жителям Подмосковья необходимо сохранять режим самоизоляции с 30 марта по 5 апреля.