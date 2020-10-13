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    13 октября 2020, 16:58

    Пассажиропоток подмосковных автобусов снизился почти на 10%

    Анастасия Аброськина

    В Мострансавто отметили снижение потока пассажиров на 9% в первые недели октября по сравнению с осенью прошлого года. Значительное сокращение поездок уже наблюдается и по социальным картам жителей столицы, Подмосковья.
    Пассажиропоток подмосковных автобусов снизился почти на 10%

    Жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями в Подмосковье рекомендовали оставаться дома, чтобы сохранить здоровье. Соответствующее постановление о действующих мерах в прошлом месяце подписал губернатор Андрей Воробьев.

    Кроме того, работодателям Московской области рекомендовали перевести максимальное количество сотрудников на удаленный режим работы.

    В результате пассажиров в регионе стало меньше. Это отметили в официальном Telegram-канале Мострансавто.

    Сегодня одно из самых заметных сокращений произошло в категории льготных поездок по социальным картам жителей Подмосковья и москвича — снижение составило почти 10%

    официальный Telegram-канал Мострансавто.

    Похожая ситуация сложилась с применением «Стрелки», а также бесконтактных банковских карт.

    В Московской области регулярно следят за масочным режимом в транспорте. Каждый день в регионе дежурят сотрудники ГИБДД, транспортной полиции, а помогают им более тысячи волонтеров.