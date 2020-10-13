Пассажиропоток подмосковных автобусов снизился почти на 10%
Жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями в Подмосковье рекомендовали оставаться дома, чтобы сохранить здоровье. Соответствующее постановление о действующих мерах в прошлом месяце подписал губернатор Андрей Воробьев.
Кроме того, работодателям Московской области рекомендовали перевести максимальное количество сотрудников на удаленный режим работы.
В результате пассажиров в регионе стало меньше. Это отметили в официальном Telegram-канале Мострансавто.
Сегодня одно из самых заметных сокращений произошло в категории льготных поездок по социальным картам жителей Подмосковья и москвича — снижение составило почти 10%официальный Telegram-канал Мострансавто.
Похожая ситуация сложилась с применением «Стрелки», а также бесконтактных банковских карт.
В Московской области регулярно следят за масочным режимом в транспорте. Каждый день в регионе дежурят сотрудники ГИБДД, транспортной полиции, а помогают им более тысячи волонтеров.