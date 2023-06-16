16 июня 2023, 15:01
Пассажиропоток на речных маршрутах Подмосковья вырос почти на 20% за год
Около пяти тысяч человек воспользовались речными маршрутами Подмосковья с начала сезона. В Минтрансе региона отметили, что это на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Маршрутом в Серпухове воспользовались более 1,2 тысячи пассажиров, в Лыткарине — 3,2 тысячи, а в Коломне — около 500 пассажиров. Отмечу, что в прошлом году в мае речными маршрутами воспользовалось более четырех тысяч пассажиров», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.
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Сезон речной навигации продлится в Московской области до середины осени. Оплатить проезд пассажиры могут наличными, а также банковскими и транспортными картами «Стрелка».
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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