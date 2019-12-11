Пассажиропоток на МЦД стал рекордно высоким. Окончание бесплатного режима не повлияло на объем перевозок

9 декабря на первых двух линиях МЦД проезд стал платным. На станциях заработали турникеты, которые обновили для исправной работы билетной системы. Тем не менее, пассажиропоток за первые дни работы валидаторов стал больше, чем во время бесплатного проезда.

Пассажиропоток на Московских центральных диаметрах остался высоким, несмотря на окончание бесплатного режима. Так, 10 декабря, по данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, пассажиры МЦД-1 и МЦД-2 совершили более 550 тысяч поездок.

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Как сообщили в пресс-службе ведомства, спрос на МЦД остался рекордно высоким. 10 декабря пассажиры первых двух диаметров совершили на 12,7% поездок больше по сравнению с аналогичным периодом до запуска МЦД.

Сейчас более 2100 турникетов и валидаторов на станциях Московских центральных диаметров работают в штатном режиме. Обновленная билетная система функционирует корректно даже в условиях повышенного пассажиропотока и обеспечивает беспрепятственный проход на платформы. На станциях также дежурят сотрудники, которые помогают пассажирам в случае возникновения затруднений.

МЦД-1 и МЦД-2 начали работать 21 ноября 2019 года. Принцип диаметров заключается в том, что они не прикреплены ни к какому вокзалу, а поезда ходят раз в пять-шесть минут.

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Благодаря вводу новой тарифной системы, пассажиры МЦД смогут получить значительную экономию средств, которые раньше тратили на проезд. Так, при поездках по Москве пассажиры будут ежедневно экономить на проезде до 50%, а пассажиры, приезжающие из Московской области в границах МЦД, до 75% при оплате билетом «Кошелек» карты «Тройка».