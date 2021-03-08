Пассажиркам подмосковного транспорта все 8 Марта будут дарить цветы

Сотрудники «Мострансавто» поздравили сегодня жительниц Подмосковья с Международным женским днем. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса региона.

«Поздравления с 8 Марта в автобусах, на автовокзалах и автостанциях „Мострансавто“ — в самом разгаре! Вместе с тюльпанами и мимозами сотрудники компании дарят жительницам Подмосковья отличное настроение!» — говорится в тексте.

Сегодня шарики и букеты дарят сотням женщин в автобусах и на станциях «Мострансавто» в Люберцах, Одинцове, Мытищах, Подольске, Коломне, Волоколамске, Ногинске, Пушкино, Клину, Истре, Долгопрудном, Солнечногорске, Воскресенске, Бронницах, Луховицах, Рузе, Можайске, Звенигороде, Озерах и других городах.

Источник фото: Telegram-канал пресс-службы Минтранса Подмосковья

Кроме того, в честь праздника были украшены плакатами салоны некоторых автобусов.

Ранее мужчинам рассказали, какие букеты нельзя дарить на 8 Марта. При выборе букета важно избегать цветов, которые сильно пахнут, потому что у человека, которому он предназначается, может быть аллергия на цветочную пыльцу. Опаснее всего считаются лилии.