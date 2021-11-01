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    01 ноября 2021, 19:20

    Пассажиров в общественном транспорте Подмосковья стало на 58% меньше

    Количество пассажиров в транспорте Подмосковья 1 ноября сократилось на 58%

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Доля пассажиров общественного транспорта снизилась на 58% в Подмосковье по сравнению с прошлой неделей. Это отметили в областном Минтрансе.

    Пассажиров в общественном транспорте Подмосковья стало на 58% меньше | Изображение 1

    В автобусах людей оказалось на 44% меньше, чем в прошлый понедельник, а количество школьников снизилось почти на 93%.

    Число поездок льготных категорий граждан в Подмосковье сократилось на 50%

    Минтранс Подмосковья.

    На электричках утром 1 ноября совершили более 1,1 миллиона поездок. Но это на 14,6% меньше, чем в прошлый понедельник.

    Пассажиров в общественном транспорте Подмосковья стало на 58% меньше | Изображение 2

    Жителям напомнили, что в транспорте усиленно проверяют масочный режим. Средства защиты необходимо надевать на все время поездки.