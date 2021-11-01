01 ноября 2021, 19:20
Пассажиров в общественном транспорте Подмосковья стало на 58% меньше
Количество пассажиров в транспорте Подмосковья 1 ноября сократилось на 58%
Доля пассажиров общественного транспорта снизилась на 58% в Подмосковье по сравнению с прошлой неделей. Это отметили в областном Минтрансе.
В автобусах людей оказалось на 44% меньше, чем в прошлый понедельник, а количество школьников снизилось почти на 93%.
Число поездок льготных категорий граждан в Подмосковье сократилось на 50%
Минтранс Подмосковья.
На электричках утром 1 ноября совершили более 1,1 миллиона поездок. Но это на 14,6% меньше, чем в прошлый понедельник.
Жителям напомнили, что в транспорте усиленно проверяют масочный режим. Средства защиты необходимо надевать на все время поездки.