Пассажирам в Лобне и Электростали раздали более 700 бутылок воды в жару

Жители Подмосковья смогут получать прохладную воду в автобусах и на железнодорожных станциях в ближайшие жаркие дни. Акцию уже начали в Лобне и Электростали.

На этой неделе в Московский регион пришел новый атлантический циклон «Фрида», из-за которого температура в предстоящие в выходные вырастет до 30−32°С. Ожидается, что эти дни станут одними из самых знойных за летние месяцы.

В связи с жарой пассажирам более 100 подмосковных перевозчиков общественного транспорта будут раздавать прохладную воду. Получить ее можно будет в автобусах, на остановках, на железнодорожных вокзалах и автостанциях. Два крупных перевозчика Подмосковья — «Ранд Транс» и «Домтрансавто» — уже начали акцию и раздали более 700 бутылок воды на маршрутах в Электростали и Лобне 4 августа.

Воду будут раздавать на железнодорожных вокзалах Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском, Савеловском и Ленинградском, а также на станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово и Тушинская.

Подмосковные перевозчики повторяют акцию в течение всего лета и уже раздали более 17 тысяч литров воды.