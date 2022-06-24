Пассажирам ЦППК раздадут бесплатную воду в жару в Подмосковье

Из-за жаркой погоды, которая в последнее время установилась в Подмосковье, сотрудники ЦППК будут предлагать своим пассажирам бесплатную прохладную воду. Ее будут раздавать на вокзалах и станциях.

Воду бесплатно можно будет получить там, где отправляются поезда ЦППК на Курском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Киевском, Павелецком, Савеловском вокзалах и станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово и Тушинская.

В субботу, 25 июня, вода будет раздаваться утром, с десяти до одиннадцати. В пятницу, 24 июня, — вечером, с половины пятого до половины седьмого по местному времени. В воскресенье, 26 июня, воду будут раздавать с четырех до шести вечера. В понедельник, 27 июня, — с половины пятого вечера до половины седьмого.