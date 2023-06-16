Подмосковье 16 июня 2023, 20:57 Пассажирам раздадут более 7,5 тысячи литров прохладной воды в автобусах и на ж/д станциях Подмосковья бесплатно Минтранс Подмосковья

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Более 7,5 тысячи литров прохладной воды раздадут пассажирам в автобусах и на железнодорожных станциях Московской области. Об этом сообщил Минтранс региона.

«Минтранс Подмосковья совместно с перевозчиками общественного транспорта для обеспечения комфортного передвижения наших жителей организовали раздачу бесплатной питьевой воды в общественном транспорте, на остановках, авто и железнодорожных станциях и на вокзалах», — заявила зампред правительства Подмосковья Анна Кротова.

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Акцию поддержали более 70 перевозчиков общественного транспорта, ЦППК и МТППК

Питьевую воду жителям и гостям Подмосковья предлагают в утренние и вечерние часы пик. Бесплатную питьевую воду можно получить на станциях Мытищи, Пушкино, Раменское, Подольск, Лобня, Одинцово, Домодедово, Железнодорожная. Также ее раздают на Ленинградском, Курском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Киевском, Павелецком, Савеловском вокзалах.

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