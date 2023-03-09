Подмосковье 09 марта 2023, 17:29 Пассажирам порекомендовали добираться до аэропорта Внуково на метро во время отмен экспресс-поездов в марте

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Компания «Аэроэкспресс» порекомендовала пассажирам добираться до аэропорта Внуково на метро и на наземном транспорте. Это необходимо в марта, в период отмены поездов, сообщили в минтрансе Московской области со ссылкой на компанию.

«Чтобы добраться в аэропорт Внуково во время отмен поездов „Аэроэкспресс“, компания рекомендует пассажирам воспользоваться Сокольнической или Калининско-Солнцевской линией метро с пересадкой на наземный общественный транспорт», — уточнили в организации.

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Например, 11 марта не будет рейсов отправлением в 7:00, 15:00, 17:00 и 20:00 с Киевского вокзала в аэропорт, а также в 8:00, 14:00, 18:00 и в 21:00 в обратном направлении. Уже 18 марта не будут курсировать составы компании до аэропорта и обратно.

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Также 25 марта отменят поезда отправлением в 17:00, 19:00 и 20:00 с Киевского вокзала, а также рейсы в 18:00, 19:00, 20:00 и 23:00 из аэропорта. В течение дня расписание других составов могут незначительно скорректировать. При этом 26 марта до 15:00 не будет поездов с Киевского вокзала.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что территории 20 станций на МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в Подмосковье до конца года.

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