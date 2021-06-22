Пассажирам подмосковных автобусов раздали более 5,5 тысячи бутылок воды за день

В Московской области из-за аномальной жары пассажирам общественного транспорта бесплатно давали воду. За день жителям региона раздали более 5,5 тысячи бутылок. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Воду пассажирам раздавали в автобусах, на остановках и вокзалах. Акцию провели перевозчики в Королеве, Мытищах, Власихе, Балашихе, Красногорске, Чехове, Дубне, Дмитрове, Одинцове, Истре, Солнечногорске.

Воду раздавали и на железнодорожных станциях Подмосковья. Для комфорта пассажиров работники компаний-перевозчиков усилили контроль за работой кондиционеров на всем подвижном составе в салонах автобусов.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья рекомендует жителям воздержаться от необязательных поездок в общественном транспорте. Особенно это касается часов пик.

Всю неделю в Подмосковье температура воздуха выше климатической нормы на 10-14 градусов. Синоптики прогнозируют температурные рекорды и высокий уровень ультрафиолетового излучения.