Пассажирам напомнили правила перевозки питомцев в автобусах Подмосковья | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 13:39 Поделиться Telegram

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Viber Пассажирам напомнили правила перевозки питомцев в автобусах Подмосковья

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Правила перевозки домашних животных в автобусах напомнили в «Мострансавто». Так, пассажиры могут бесплатно взять с собой в поездку собак карликовых пород и поводырей.

По сообщению МТДИ, маленьких животных можно перевозить на руках или в составе ручной клади. На собаках-поводырях должны быть намордники, поводки и опознавательный знак.

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Птиц, рептилий и грызунов следует перевозить в клетках, сумках-переносках или контейнерах. Габариты ручной клади не должны превышать в сумме 120 сантиметров.

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Проезд животных оплачивается по тарифу на перевозку багажа в зависимости от размеров. Сумма составит от 43 до 129 рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М-12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М-12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.

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