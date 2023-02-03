Подмосковье 03 февраля 2023, 16:47 Пассажирам напомнили о возможности оценить поездку в такси Подмосковья с помощью QR-кода

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С прошлого года пассажиры подмосковного такси могут оставить отзыв о поездке, отсканировав QR-код в салоне автомобиля. Так, с ноября в Минтранс Московской области через форму обратной связи поступило 112 отзывов.

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Оценить поездку предлагают по четырем категориям: соответствие сведений из заказа — марки и модели автомобиля, а также госномера, соответствие цветовой гамме регионального стандарта и поведение водителя. Можно указать и другие характеристики.

Ведомство реагирует на обращения пассажиров и проводит профилактическую работу с перевозчиками, улучшая качество таксомоторных перевозок в Подмосковье.

Водители такси также могут оценить пассажира. В случае неподобающего поведения таксисты могут обратиться в правоохранительные органы. Пассажиры должны соблюдать простые правила: указывать верную геоточку, соблюдать чистоту в салоне и не отвлекать водителя во время движения.

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