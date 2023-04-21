Подмосковье 21 апреля 2023, 09:51 Пассажирам напомнили о стоимости проезда и провоза багажа в автобусах Подмосковья

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Пассажиропоток на майских праздниках традиционно увеличивается. В преддверии длинных выходных комитет по ценам и тарифам Подмосковья напомнил жителям, из чего складывается стоимость проезда на разных рейсах.

Специалисты подготовили инфографику, которая рассказывает о стоимости проезда и провоза багажа. Информация поможет оценить возможность скидок и понять, как отличить маршруты с коммерческими тарифами от маршрутов, на которых тарифы регулируются государством.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Пилотными проектами станут М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-8 «Холмогоры».

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