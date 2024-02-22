Подмосковье 22 февраля 2024, 14:46 Пассажирам «Мострансавто» раздали держатели для телефонов накануне Дня защитника Отечества пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО

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Компания «Мострансавто» подарила пассажирам-мужчинам около тысячи брендированных держателей для телефонов в преддверии Дня защитника Отечества. Их вручали на автовокзалах, станциях и в автобусах.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, акция прошла в разных городах региона. Мужчинам подарили держатели с логотипами предприятия.

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«Сегодня трудно представить человека, у которого нет мобильного телефона. Мы решили, что наши полезные аксессуары для гаджетов станут универсальным подарком, который каждый сможет использовать в повседневной жизни. На всех держателях нанесен логотип предприятия, мы дарили подарки и детям, и взрослым», — рассказали в компании.

В ведомстве напомнили, что «Мострансавто» обслуживает около 1,4 тысячи маршрутов. Ежедневно на линии выходят свыше 4,7 тысячи автобусов.

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