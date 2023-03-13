Подмосковье 13 марта 2023, 11:49 Пассажирам «Мострансавто» рассказали о способах возврата забытых в автобусах вещей

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Пассажиры «Мострансавто» забыли почти 400 вещей в автобусах и на автостанциях с начала года. Чаще всего жители и гости Подмосковья оставляли транспортные, банковские и социальные карты. Среди самых необычных находок в феврале оказались пакетики с семенами, карнавальный костюм и плюшевый медведь.

В случае, если пассажиры оставили личные вещи в автобусе «Мострансавто», они могут обратиться по телефону Единой линии связи: 8 (800) 700-31-13, отправить сообщение в группу перевозчика в социальной сети «ВКонтакте», написать через личный кабинет на сайте компании или оставить заявку с помощью чат-бота в Telegram.

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В обращении следует указать номер маршрута и направление движения транспортного средства, а также кратко описать потерянный предмет. Все вещи хранятся до востребования в течение полугода, а затем утилизируются. При получении предмета в бюро находок необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Несовершеннолетним пассажирам необходимо приходить в сопровождении родителей.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье запустили 49 новых автобусов с USB и кондиционерами. Он подчеркнул, что к выбору дизайна причастны и сами жители региона. Осенью на сайте «Добродел» прошло голосование за оформление обивки сидений.

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