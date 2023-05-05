05 мая 2023, 01:35
Пассажирам «Мострансавто» рассказали, как избежать травм в общественном транспорте
Пассажирам «Мострансавто» дали рекомендации, чтобы не получить травм в автобусах. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Чаще всего причиной травм пассажиров при движении общественного транспорта становятся — резкое торможение, неожиданные манёвры, перестроение автобуса или ДТП», — уточнили в ведомстве.
Реклама
Пассажирам следует во время движения транспорта держаться за поручни или ремешки-держатели, не вставать и не ходить по салону. Также не нужно отвлекать водителя от дороги, чтобы не создавать аварийных ситуаций.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Автобусы
Реклама
Реклама