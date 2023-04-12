Подмосковье 12 апреля 2023, 11:01 Пассажирам «Мострансавто» напомнили о возможности загрузить расписание автобусов на смартфон

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«Мострансавто» запустил акцию «Скачай, не срывай», по которой жители могут загрузить актуальное расписание автобусов в смартфон. За неделю функцией воспользовались почти 400 раз.

Опция появилась на сайте компании в разделе «Маршруты и расписания» / «Расписание». Там пассажиры могут выбрать необходимый маршрут и получить его график.

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Как рассказали в Минтрансе, самым популярным маршрутом для скачивания расписания стал № 388 «Сергиев-Посад — Москва», его загрузили более 170 раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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