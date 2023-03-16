Подмосковье 16 марта 2023, 09:50 Пассажирам компании ЦППК напомнили о возможности быстрее находить привычные маршруты в мобильном приложении

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Пользователи мобильного приложения ЦППК могут сразу находить свои привычные маршруты на экране смартфона. В Минтрансе Подмосковья рассказали, как настроить удобную функцию.

Прежде всего нужно добавить маршрут в «Избранное», нажав на «звездочку». После этого зайдите в раздел меню «Настройки» и выберите «Стартовый экран». Поставьте галочку напротив «Избранное».

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Ответы на возникающие вопросы можно найти в разделе «Помощь» сайта ЦППК или в разделе «Информация» / «Частые вопросы» в самом приложении.

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