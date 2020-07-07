Пассажирам из-за жары раздадут питьевую воду в электричках Подмосковья

Пассажиров пригородных электричек в Подмосковье обеспечат питьевой водой. Ее будут раздавать бесплатно на московских вокзалах и крупных станциях. В ЦППК пошли на такие меры из-за жары, установившейся в столичном регионе.

Воду раздают бесплатно в дни, когда температура воздуха достигает предельных для лета отметок — от 28 градусов тепла и выше, уточнил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании.

«Воду раздавали с начала июня, в дни, когда в Москве и Подмосковье были отмечены высокие температурные показатели», — отметили в пресс-службе.

Пассажирам, уточнили в ЦППК, раздали уже около трех тонн воды.

Во вторник, 7 июля, в московском регионе ожидается до 33 градусов жары. Из-за высоких температур синоптики объявили «оранжевый» уровень опасности. Предупреждение будет действовать с 11:00 вторника до 16:00 этого же дня.

В Гидрометцентре «360» рассказали, что в июле погода в России ожидается аномальная. На смену жаре придут грозы, ливни и сильные порывы ветра. После этого снова станет очень тепло.