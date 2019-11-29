Пассажирам Домодедово рассказали о «Зиме в Подмосковье». Первым секреты раскрыл Дмитров

Пассажиры аэропорта Домодедово могут путешествовать, не покидая здание. В зале ожидания работает туристский информационный центр. Каждую неделю сюда приезжает новый город Подмосковья. На этих выходных туристов приглашают в Дмитров.

«В туристском информационном центре в аэропорту Домодедово стартует сезон „Зима в Подмосковье“. Вы можете приехать к нам, мы распланируем ваши выходные, расскажем о самых интересных местах зимнего Подмосковья», — сообщила консультант туристского информационного центра Московской области Мария Полякова.

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По ее словам, все города приезжают в туристский информационный центр со своей презентацией, рассказывают о себе.

«Многие люди удивляются, что в нашем Подмосковье есть настолько богатый потенциал, у нас столько ресурсов», — отметила Мария Полякова.

Хозяйка кондитерской фабрики Светлана сразу же приглашает на десерт. Ее любимое лакомство — зефир. Готовит из фруктов и ягод со своего огорода под Дмитровом. Туристам рассказывает свои зефирные секреты.

Источник фото: телеканал «360»

«Основной состав — это ягодное пюре, глюкозный сироп и все. Никаких красителей, никаких консервантов, химических добавок я ничего не кладу. Зефир хранится просто в плотно закрытой коробке месяц, может даже больше», — рассказала кондитер Светлана Девиза.

Источник фото: телеканал «360»

Иностранцы интересуются русскими традициями. Сотрудники Дмитровского кремля объясняют, зачем раньше женихи созывали гостей на свадьбу, а невесты продавали косы.

«Наш музей-заповедник разработал специальную программу, которая рассказывает о обычаях крестьян во время свадьбы, рассказывает про все свадебные обряды, которые существовали на Руси во времена 19 века», — отметила Юлия Столярова, научный сотрудник музея-заповедника «Дмитровский кремль».

Источник фото: телеканал «360»

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Дмитров в этом году выбран зимней столицей Подмосковья. Старт сезона дадут 7 декабря в горнолыжном центре Леонида Тягачева. Там пройдет фестиваль «Спорт! Снег! Смех!».

«Готовим склоны, два склона уже готовы. Будет снег однозначно. Будут зимние забавы: катание на санях, на собачьих упряжках. Сбор гостей с 10 часов. Будут конкурсы с призами, массовые спуски с горы и гонки на елках. Ну, а всех припозднившихся ждут на ночной каталке», — рассказала Ольга Суворова, директор по развитию центра активного отдыха Леонида Тягачева.