Подмосковье 03 декабря 2023, 20:57 Пассажирам Домодедово предложили выбрать лучший детский рисунок об аэропорте

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В аэропорту Домодедово выставили 10 детских рисунков. Пассажирам предложили выбрать лучший. Для этого следует навести камеру смартфона на QR-код и проголосовать. Некоторые из участников мечтают работать в авиации, поэтому нарисовали аэровокзал, самолеты, пилотов и стюардесс.

«Ребята вдохновились этими историями и нарисовали замечательные работы. Теперь пассажиры и гости аэропорта Домодедово могут видеть лучшие из этих работ на нашей выставке», — рассказала начальник группы продвижения московского аэропорта Домодедово Оксана Даминова.

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Пассажиры аэропорта Домодедово оценили работы юных живописцев.

«Четырнадцать лет! Молодец. У нас сын тоже ходил в школу искусств, мы ценим таких детей, и все прикладывали, чтобы у него все получилось, все это развивалось. По жизни все это пригодилось, поэтому детки молодцы», — сообщила пассажирка аэропорта Мария Рябинина.

Победителей конкурса выберут в начале декабря. Один получит награду от аэропорта Домодедово, второй — от российской авиакомпании, третий — приз зрительских симпатий. Церемония награждения пройдёт в Домодедовской художественной школе.

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