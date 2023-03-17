Подмосковье 17 марта 2023, 12:09 Пассажирам автобусов напомнили правила перевозки собак в Подмосковье

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Более 430 собак средних и крупных пород перевезли пассажиры «Мострансавто» с начала года. В преддверии начала дачного сезона жителям напомнили правила перевозки животных в автобусах.

Хозяева собак средних и крупных пород должны перевозить собак в наморднике и на коротком поводке. Проезд оплачивается дополнительно согласно тарифу: в городском сообщении он составляет 45 рублей, в пригородном — от 45 до 135 рублей в зависимости от расстояния. При этом животное не должно мешать другим пассажирам.

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Бесплатно можно перевозить собак карликовых пород (на руках или в составе ручной клади), а также собак-поводырей, сопровождающих незрячих пассажиров.

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Оплату проезда в автобусах Подмосковья будут контролировать при помощи современных технологий, об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.