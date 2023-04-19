Подмосковье 19 апреля 2023, 22:36 Пассажир напал на инспектора во время проверки проездных билетов в Серпухове

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В Серпухове на инспектора административно-пассажирской инспекции напал пассажир. Это произошло во время проверки проездных билетов.

«Мы с коллегой зашли в автобус с проверкой. Обнаружили мужчину, попросили предъявить карту социальную, она оказалась не его. На ней фотография другая и год тоже. Когда соцкарту забрали, он начал кричать „отдайте карту мне“. Потом толкнул и начал выкручивать руки, чтобы забрать соцкарту», — сообщила инспектор Елена Ковалишина.

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Мужчина оказался предусмотрительным. Прежде чем выкручивать руки, он выбил у Елены камеру. Однако автобус был забит свидетелями. Сбежать с места преступления зайцу никто не дал, пришлось ждать полицию. Сейчас мужчине грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет.

«Данный человек понесет наказание в рамках 318-й статьи УК. Соответственно, материалы переданы в следственный комитет», — замначальника административно-пассажирской инспекции Московской области Андрей Лунин.

С начала текущего года к административной ответственности за проезд без оплаты привлекли более девяти тысяч пассажиров.

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