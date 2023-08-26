26 августа 2023, 12:16
Паспорта вручили 10 юным жителям Коломны
В Коломне 10 юных местных жителей получили первые паспорта. Среди них оказалась и Любовь Филимонова.
Следующим летом девушка планирует устроиться на работу. Зарплату положит в копилку, чтобы в будущем отучиться на водительские права.
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«Меня поддерживали мама, папа и крестный. Получение паспорта — это очень приятно, волнительно немного», — заявила Филимонова.
Торжественная церемония вручения паспортов по традиции началась с гимна России. Ребят поздравили депутат Госдумы Никита Чаплин и глава округа Александр Гречищев.
«Сегодня вы получите главный документ в жизни каждого из нас — паспорт гражданина РФ, и он не только откроет перед вами дополнительные возможности, добавит вам дополнительные права взрослой самостоятельной жизни, но и возложит на вас ответственность», — сообщил Гречищев.
Вместе с паспортом на память о событии юные граждане страны получили в подарок конституцию, обложку для паспорта и пастилу.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 1 сентября в Подмосковье откроются 30 новых школ, самые крупные — в Одинцове, Ленинском округе, Истре и Коломне. Также двери распахнут 25 детских садов.
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Коломна
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