Паспорта в преддверии Дня России вручили юным химчанам

Первые паспорта юным жителям городского округа Химки вручил Дмитрий Волошин.

Главный документ гражданина России из рук главы Химок получили 14 ребят. Церемонию вручения приурочили к празднованию Дня России, который отмечается 12 июня.

Дмитрий Волошин отметил, что это для ребят особенное и очень важное событие.

«Это главный документ, с которым вы получаете новые права и новые обязанности. Это шаг на пути к взрослению! Нам с вами повезло быть гражданами такой большой и великой страны — России. Здесь каждый может себя успешно реализовать в любой сфере, которую он изберет. Главное — найти в себе то самое лучшее, чем вы можете послужить родной стране. И это будет гарантировать вам успех», — сказал глава округа.

Дмитрий Волошин также пожелал ребятам успехов на выпускных и вступительных экзаменах, а также поздравил их с наступающим Днем России.

Вручение паспортов главой округа — давняя традиция Химок. Юноши и девушки не только получают документы из рук Дмитрия Волошина, но и в неформальной обстановке могут попросить у него совета или обсудить свои предложения по улучшению округа.

11 и 12 июня в округе пройдет более 70 культурных, спортивных, развлекательных и образовательных мероприятий, приуроченных ко Дню России. Центральной площадкой праздника станет сквер «Юбилейный».