Паспорт вакцинации от COVID-19 по стандартам ВОЗ стали выдавать в Домодедово

В аэропорту Домодедово начали выдавать паспорта вакцинации от COVID-19 по стандартам Всемирной организации здравоохранения. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.

Сертификат о вакцинации, который выдают в Домодедово, международный. Аэропорт стал первым в России выдавать паспорта еще в марте. Тогда свидетельства можно было получить на русском, английском, немецком и французском языках.

С 20 апреля в медпункте Домодедово также можно получить паспорт вакцинации, который заполняется на русском и английском языках.

«В него вносятся сведения обо всех сделанных прививках. Документ выдается на русском и английском языках. Для того чтобы его приобрести, пассажиру необходимо обратиться в медпункт аэропорта и предоставить сертификат о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции», — рассказал Александр Власов, пресс-секретарь аэропорта Домодедово.

Он также уточнил, что сертификат о вакцинации должен быть зарегистрирован на портале «Госуслуги». Также пассажиру понадобится российский и заграничный паспорта.

Все желающие могут сделать прививку от коронавирусной инфекции прямо в аэропорту.

Пройти вакцинацию можно бесплатно без предварительной записи по будням с 9.00 до 16.00 в зоне прилета российских авиалиний на втором этаже пассажирского терминала.