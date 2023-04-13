Подмосковье 13 апреля 2023, 20:14 Пассажирам «Мострансавто» в Пушкино подарили пасхальные наборы АО "Мострансавто"

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Пассажиры автобусов в городском округе Пушкино получили пасхальные подарки от сотрудников предприятия «Мострансавто», сообщила пресс-служба Минтранса Московской области. Гражданам подарили 10 куличей и 20 термонаклеек для украшения яиц к Пасхе.

Праздничный набор можно получить на автовокзалах «Мострансавто», а также в салоне автобуса. Компания планирует раздать порядка тысячи термонаклеек и куличей в различных городах Подмосковья.

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«В этом году мы будем отмечать Пасху 16 апреля. Кулич, как и крашеные яйца, можно встретить на любом праздничном столе, это символ Пасхи. Подготовка к этому дню традиционно начинается заранее, для многих семей это важная традициях», — рассказали в предприятии.

Сотрудники «Мострансавто» также добавили о намерении помочь пассажирам с подготовкой к празднику и поднять настроение гражданам во время пути.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность личного общения с жителями региона в поисках решений проблем.