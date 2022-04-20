Федерация бокса России организует пасхальные гулянья в Серпухове

Большую праздничную программу подготовят в Серпухове на Пасху. В культурно-развлекательном комплексе «Остров Русский» состоятся гулянья с аниматорами и угощениями.

Программу на этой площадке организует Федерация бокса России. Ее подготовят при участии Центра прогресса бокса.

Все начнется в 11:00. Гости увидят выступления фольклорных коллективов. Они исполнят пасхальные произведения. Для удобства водителей будет работать парковка.

Комплекс «Остров Русский» находится в Серпухове. Этот город славится традициями и уникальной боксерской школой.

Вскоре там создадут базу подготовки мастеров на мировом уровне. Она станет частью Центра прогресса бокса.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил службам обеспечить высокий уровень безопасности на Пасху.