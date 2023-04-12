Подмосковье 12 апреля 2023, 15:02 Пасхальные богослужения пройдут в 21 храме Солнечногорска в ночь с 15 на 16 апреля

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Пасхальные богослужения пройдут в 21 храме городского округа Солнечногорск в ночь с 15 на 16 апреля. Накануне Пасхи в храмах можно будет окропить святой водой куличи и яйца.

Освятить пасхальную трапезу можно будет в Никольском, Спасском и Казанском храме Солнечногорска в субботу с 9:00 до 18:00. Праздничные богослужения начнутся в 23:30. Пасхальная полунощница продолжится Крестным ходом и литургией.

«Наш округ готовится к празднованию главного православного праздника — Пасхи. Приводим в порядок подъезды к храмам, территорию святынь. Важно, чтобы все радовало глаз прихожан и многочисленных гостей округа», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Адреса храмов и расписание пасхальных богослужений опубликованы на сайте администрации городского округа Солнечногорск.

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