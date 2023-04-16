Подмосковье 16 апреля 2023, 14:24 Пасхальная служба прошла в Главном храме ВС РФ в Одинцове

Читать 360tv в

Пасхальное богослужение прошло в Главном храме Вооруженных сил России в парке «Патриот» Одинцовского городского округа. В торжественном мероприятии приняли участие военнослужащие и другие сотрудники организации ВС РФ, а также верующие граждане.

Крестный ход возглавил митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Феогност. Также торжественное мероприятие в честь Воскресения Христова прошло в Никольском морском соборе Кронштадта в Санкт-Петербурге. Там богослужение провел настоятель собора архимандрит Алексий (Ганьжин).

Реклама

На мероприятии по случаю праздника Светлой Пасхи в Главном храме ВС РФ состоится фестиваль хорового пения, где выступят военные и православные ансамбли: Московский Синодальный хор, коллектив «Аннино», ансамбль Данилова монастыря и хоры «Радуга» и «Бельканто».

На Соборной площади Главного храма ВС РФ в выходные организовали освящение пасхальных яиц и куличей.

Кроме того, 22 апреля в храме пройдет Второй Большой хоровой собор. В рамках мероприятия выступят Преображенский и Камерный хор прихожан храма Христа Спасителя, православный ансамбль Инженерных войск ВС РФ «За веру и Отечество», коллектив «Красная звезда» Ракетных войск стратегического назначения, хор курсантов Военного университета имени Благоверного князя Александра Невского, ансамбль песни и пляски ВДВ РФ и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Пасхой всех россиян