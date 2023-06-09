Подмосковье 09 июня 2023, 16:01 Парусная регата в честь Дня России пройдет в Подмосковье 11 и 12 июня Министерство культуры и туризма МО

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Парусно-гребная регата в честь Дня России пройдет в Подмосковье 11 и 12 июня. Мероприятие состоится на территории отеля M’Istra’L Hotel & SPA на Истринском водохранилище.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, в регате примут участие суда разных классов. Среди них — шестивесельные одномачтовые парусно-гребные шлюпки, уникальные катера российского флота и единственный в России 14-весельный трехмачтовый катер, который был воссоздан по историческим чертежам.

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За победу в соревнованиях будут бороться команды ветеранов парусного спорта, а также гребно-парусного и морского многоборья и воспитанники военно-морских училищ. Для гостей проведут экскурсию по музею экспозиции истории военно-морского флота. Также организаторы подготовили развлекательную программу с конкурсами, настольными играми, творческие мастерскими и другими мероприятиями.

Узнать расписание и другую информацию о регате можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 417 школьных стадионов. Власти региона договорились с руководителями учебных заведений, чтобы туда пускали людей даже во время каникул.

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