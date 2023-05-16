Подмосковье 16 мая 2023, 11:39 Парусная регата прошла на Пироговском водохранилище в Мытищах

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Вторая в этом сезоне регата прошла в яхт-клубе на Пироговском водохранилище в Мытищах. Участие в соревнованиях приняли семь команд.

Команды любителей яхтового спорта сразились за первое место. Чтобы стать победителем, нужно было поймать ветер. Некоторые из участников впервые вышли на воду, но были и те, кто давно влюблен в этот спорт.

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«Дистанция — две петли. Финиш располагается там же, где и старт. Первый буй находится строго против ветра, второй буй строго по ветру», — рассказал шкипер Вячеслав Букин.

Вскоре для любителей водного спорта в Мытищах пройдут новые соревнования — маршрутные гонки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии в регионе спортивной инфраструктуры.

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