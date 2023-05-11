Подмосковье 11 мая 2023, 13:11 Парусная регата ко Дню Победы состоялась на озере Сенеж в Солнечногорске фото: пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Более 30 спортсменов приняли участие в парусной регате ко Дню Победы на подмосковном озере Сенеж. Об этом сообщили в Минспорте региона.

В регате приняли участие 11 экипажей: по одной команде из Твери и Зеленограда, остальные девять — из Солнечногорска. На девяти яхтах разного класса и двух виндсерфах выступили 34 спортсмена.

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Акватория озера Сенеж в день регаты позволила спортсменам продемонстрировать свои навыки управления яхтами даже в безветренную погоду. В самом многочисленном классе «Многокорпусники» победил экипаж из Твери во главе с рулевым Константином Морозовым. В классе «Рейсборд» с большим отрывом от соперников первым пришел Юхан Гросс из Солнечногорска. В редком классе «Мева» победителем стал еще один солнечногорец Валерий Новожеев.

По окончании соревнований всех желающих угостили ухой из выловленной в Сенеже рыбы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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